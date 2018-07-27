Причиной смертоносных пожаров в Греции мог стать умышленный поджог

Афины , 27 июля 2018, 02:21 — REGNUM Правоохранительные органы Греции располагают данными о том, что причиной пожаров в Аттике могли стать действия злоумышленников, передаёт Kathimerini.
«Учитывая данные следствия, у нас есть серьёзные основания полагать, что имели место криминальные действия, связанные с поджогами», — сообщил министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас.
По его словам, на это указывает, в частности, тот многочисленные очаги возгораний возникли в короткий промежуток времени.
Как передавало ИА REGNUM, в результате пожаров на востоке Аттики, по последним данным, погиб 81 человек, ещё десятки человек числятся пропавшими без вести.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в стране трёхдневный траур по погибшим.
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