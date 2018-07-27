Пятница, 27 Июля 2018 года
03:25:01 МСК

Причиной смертоносных пожаров в Греции мог стать умышленный поджог

Происшествия

Жертвами пожаров в Греции стали более 80 человек

Афины , 27 июля 2018, 02:21 — REGNUM  Правоохранительные органы Греции располагают данными о том, что причиной пожаров в Аттике могли стать действия злоумышленников, передаёт Kathimerini.

«Учитывая данные следствия, у нас есть серьёзные основания полагать, что имели место криминальные действия, связанные с поджогами», — сообщил министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас.

По его словам, на это указывает, в частности, тот многочисленные очаги возгораний возникли в короткий промежуток времени.

Как передавало ИА REGNUM, в результате пожаров на востоке Аттики, по последним данным, погиб 81 человек, ещё десятки человек числятся пропавшими без вести.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в стране трёхдневный траур по погибшим.

Читайте ранее в этом сюжете: Очевидцы пожара в Греции: Никакого плана эвакуации не было

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить