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В Киеве поймали боевика нацгвардии, торговавшего оружием из Донбасса

Происшествия

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Киев, 26 июля 2018, 23:15 — REGNUM  На одной из городских парковок сотрудники СБУ задержали боевика национальной гвардии Украины во время продажи пистолета, сообщило 26 июля издание «Вести».

У задержанного изъяли также три гранатомета РПГ-18 и РПГ-22, десять ручных гранат, еще один пистолет и свыше полутора тысяч патронов к автомату Калашникова.

В СБУ отметили, что оружие попало в Киев из зоны проведения операции объединенных сил (ООС) в Донбассе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чернигове задержали предприимчивого водителя одной из военных частей, который продавал боеприпасы и динамическую защиту от танка.

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