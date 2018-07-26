В Киеве поймали боевика нацгвардии, торговавшего оружием из Донбасса

Киев, , 23:15 — REGNUM На одной из городских парковок сотрудники СБУ задержали боевика национальной гвардии Украины во время продажи пистолета, сообщило 26 июля издание «Вести».

У задержанного изъяли также три гранатомета РПГ-18 и РПГ-22, десять ручных гранат, еще один пистолет и свыше полутора тысяч патронов к автомату Калашникова.

В СБУ отметили, что оружие попало в Киев из зоны проведения операции объединенных сил (ООС) в Донбассе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чернигове задержали предприимчивого водителя одной из военных частей, который продавал боеприпасы и динамическую защиту от танка.

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