Четверг, 26 Июля 2018 года
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«Не так поняли» — на борту самолета Air China не было бомбы

Происшествия

«Компания поняла, что это был сигнал о бомбе. Это была ошибка»

«Не так поняли» — на борту самолета Air China не было бомбы
StelaDi
Пассажир самолета

Париж, 26 июля 2018, 22:38 — REGNUM  Авиакомпания Air China приняла за «подозрительное сообщение» о бомбе на борту самолета звонок пассажира, сообщившего о своем опоздании на рейс, 26 июля передает агентство Associated Press.

«Компания поняла, что это был сигнал о бомбе. Это была ошибка», — заявил журналистам представитель авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 июля рейс CA876 авиакомпании Air China, летевший в Пекин, был возвращен в Париж из-за «подозрительной информации» о возможной подготовке теракта на борту.

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Авиапроисшествия
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