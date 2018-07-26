Самолет Air China вернулся в аэропорт из-за угрозы теракта

Париж, , 20:07 — REGNUM Рейс Air China из Парижа в Пекин возвращен в аэропорт вылета из-за угрозы теракта, 26 июля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению авиакомпании, рейс CA876 уже сел в Париже, все пассажиры находятся в безопасности. Полиция и сотрудники Air China проверяют «подозрительную информацию» о возможной подготовке теракта на борту самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 июля вблизи американского посольства в Пекине произошел взрыв. Ни одна группировка не взяла ответственность за нападение.

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