Прокурор обвинил в бездействии главу полиции Западно-Казахстанской области

Уральск, Казахстан, , 20:03 — REGNUM В Уральске в ходе слушаний по делу об убийстве 28-лтней Акерке Козыкешевой прокурор вынес частное постановление в адрес руководителя департамента внутренних дел города Махсудхана Аблазимова за бездействие сотрудников полиции, сообщает 26 июля издание «Уральская неделя».

Согласно материалам дела, 7 апреля Козыкешева позвонила в полицию и заявила, что её преследует обвиняемый Асылбек У. Однако полиция никаких действий не предприняла.

Напомним, 8 апреля 2018 года в Уральске было обнаружено тело Акерке Козыкешевой с признаками насильственной смерти. В ходе следствия в убийстве сознался бывший свёкра девушки Асылбек У. Однако в ходе суда он отказался от показаний. Государственный обвинитель запросил 11 лет строго режима.

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