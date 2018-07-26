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Власти Германии эвакуируют людей из-за лесных пожаров

Происшествия

Пожар угрожает движению по магистрали между Берлином и Лейпцигом

Власти Германии эвакуируют людей из-за лесных пожаров
skeeze
Лес в огне

Берлин, 26 июля 2018, 18:54 — REGNUM  Власти Германии приступили к эвакуации жителей деревни Фихтенвальд в 35 километрах к юго-западу от Берлина из-за крупного лесного пожара, 26 июля передает агентство Associated Press.

В настоящий момент пожар уже охватил 90 гектаров соснового леса и угрожает как ближайшим населенным пунктам, так и движению по оживленной магистрали между Берлином и Лейпцигом.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в Греции произошел крупнейший лесной пожар, охвативший побережье и предместья Афин. Жертвами пожара стали не менее 80 человек.

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Лесные пожары — 2018
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