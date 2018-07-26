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В Екатеринбурге погиб ребёнок: виновата ли семья?

Происшествия

Мальчик умер от черепно-мозговой травмы

В Екатеринбурге погиб ребёнок: виновата ли семья?
Сергей Виноградов. Мальчик у окна. 1890-е

Екатеринбург, 26 июля 2018, 17:38 — REGNUM  В Екатеринбурге следователи выясняют обстоятельства гибели мальчика 2011 года рождения. Он скончался от черепно-мозговой травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском управлении СКР.

О трагедии стало известно в ночь на 25 июля. Тело нашли в квартире одного из домов. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, за которым последовала смерть.

Сейчас силовики допрашивают всех, кто может что-либо сказать об условиях, в которых жил ребёнок. В том числе и сотрудников детского сада. Также будет оценена роль органов системы профилактики, которые, возможно, могли повлиять на ситуацию.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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