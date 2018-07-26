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В Туапсе мужчину, купавшегося в море, убила молния

Происшествия

СКР проводит доследственную проверку

В Туапсе мужчину, купавшегося в море, убила молния
Микалоюс Чюрлёнис. Молния. 1909

Туапсе, Краснодарский край, 26 июля 2018, 15:55 — REGNUM  В Туапсе Краснодарского края погиб 39-летний житель Пензенской области, приехавший с семьей на отдых. Об этом 26 июля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого СУ СКР.

Как сообщается, вечером 25 июля мужчина купался в море. Началась гроза, и в него попала молния. Мужчина не смог самостоятельно выбраться на берег и погиб. Обнаружив погибшего, родственники обратились в правоохранительные органы.

В настоящее время проводится доследственная проверка: назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее туристка из Пензенской области погибла в Хакасии во время сплава по реке Она в Таштыпском районе.

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Происшествия на воде
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