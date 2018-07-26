В Индии арестовали 19-летнюю девушку, пронесшую в самолет мертвого ребенка

Нью-Дели, , 16:02 — REGNUM 19-летняя женщина была арестована после того, как на борту самолета индийских внутренних рейсов был обнаружен ее мертвый ребенок, сообщает 26 июля Al Arabia.

Как установили компетентные органы, тело младенца было доставлено женщиной на борт самолета. Причина подобного поступка выясняется, также не ясно, что стало причиной гибели младенца.

Задержанной женщине грозит до двух лет лишения свободы. Она была доставлена в больницу для проведения медицинского освидетельствования. Всё, что удалось от нее добиться — это лишь то, что она является спортсменкой.