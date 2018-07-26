ЛНР: украинская БМП наехала на собственные мины, есть жертвы

Луганск, , 15:44 — REGNUM Украинская бронемашина пехоты наехала на собственное минное заграждение, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий, сообщает 26 июля «Луганский информационный центр».

По его словам, в результате взрыва на собственных минах один украинский солдат погиб, еще двое были ранены. Инцидент произошел в районе села Болотенное. Осадчий добавил, что другой случай небоевого ранения произошел в 59-й бригаде ВСУ в населенном пункте Валуйское. В бригаде солдат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, случайно выстрелил в самого себя и получил ранение.

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Напомним, ранее разведка республик докладывала, что ВСУ минируют районы беспорядочно и без карт, что ставит под угрозу здоровье мирных жителей.

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