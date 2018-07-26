Четверг, 26 Июля 2018 года
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В Рязани на стройке обнаружили мину

Происшествия

Снаряд оказался учебным и безопасным для людей

Рязань, 26 июля 2018, 15:31 — REGNUM  В Рязани на одной из строительных площадок обнаружили учебную противотанковую мину УТМ-62. Как 26 июля сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии, информация поступила в дежурную часть. Приехавшие на вызов сотрудники ведомства обследовали снаряд и пришли к выводу, что он безопасен.

«Сотрудники ОМОН обследовали подозрительный предмет и установили, что перед ними — учебная мина УТМ-62. Находка не содержит взрывчатых веществ и не представляет опасности для окружающих», — сообщила пресс-служба.

Сейчас мина передана в полицию. Правоохранители теперь выясняют, откуда на стройке взялся снаряд.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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