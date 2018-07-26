Туристка с перевернувшегося в Хакасии катамарана найдена мёртвой

р-н Таштыпский, Хакасия, , 15:23 — REGNUM В Хакасии, где во время сплава по реке Она в Таштыпском районе перевернулся катамаран с туристами из Москвы и Пензы, продолжаются поисковые работы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сегодня, 26 июля, одна из туристок была найдена погибшей. Вторая женщина из этой группы числится пропавшей без вести.

Читайте также: В Хакасии перевернулся катамаран: на поиски людей отправлен вертолёт

Тело туристки удалось обнаружить с воздуха во время облета территории поиска на вертолёте.

«Пропавшую без вести женщину продолжит искать наземная группировка спасателей с использованием судна на воздушной подушке», — уточнили в МЧС.

Ранее по теме: В Хакасии после опрокидывания катамарана начата проверка

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Таштыпском районе Хакасии перевернулся катамаран, на котором сплавлялась группа из шести человек. На поиски пропавших туристов из Москвы и Пензы отправились спасатели. Поиски велись как на суше и воде, так и с воздуха. В операции был задействован вертолёт Ми-8 МЧС России.

Напомним, один мужчина выбрался на берег сразу, за два дня он добрался до ближайшего города, где и сообщил о произошедшем. Ещё один мужчина с двумя детьми вышли на автодорогу Абаза — Ак-Довурак самостоятельно, где их передали сотрудникам полиции. Судьба двух женщин из группы оставалась неизвестной. Уточняется, что перед сплавом туристы не зарегистрировались у спасателей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии нашли трёх туристов, пропавших на реке Она