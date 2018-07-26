Четверг, 26 Июля 2018 года
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Крупный пожар в Токио унес жизни четырех человек

Происшествия

По меньшей мере 40 человек пострадали

Крупный пожар в Токио унес жизни четырех человек
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Пожар

Токио, 26 июля 2018, 15:20 — REGNUM  На строительной площадке в японском городе Тама произошел пожар. Погибли четыре человека, передает 26 июля агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.

Тама расположен на юго-западе Токийского столичного округа. Когда начался пожар, на стройке работали около 300 человек. Очаг возгорания находился ниже уровня земли, что затруднило эвакуацию рабочих.

Пострадали по меньшей мере 40 человек, состояние 20 из них медики оценивают как тяжелое. Многие получили ожоги дыхательных путей.

Площадь пожара, по предварительным данным, составила примерно 1,5 тыс. кв. м. О причинах ЧП пока не сообщается.

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Происшествия на стройках
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