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Арестован бывший вице-губернатор Курганской области

Происшествия

Суд определил ему меру пресечения: домашний арест до 23 сентября 2018 года

Арестован бывший вице-губернатор Курганской области
Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

Курган, 26 июля 2018, 15:16 — REGNUM  Бывший директор департамента экономического развития Курганской области Зауралья Сергей Чебыкин по решению суда 26 июля 2018 года заключён под домашний арест. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Курганского городского суда.

Мера пресечения определена до 23 сентября. Сергею Чебыкину отныне запрещено выходить за пределы места проживания, использовать средства связи и интернет.

Напомним, 24 июля в кабинетах правительства Курганской области прошли обыски. По версии местных СМИ, правоохранителей интересовала документация, связанная с госконтрактами. В этот же день пресс-служба губернатора Зауралья сообщила об отставке Сергея Чебыкина с поста директора департамента экономического развития Курганской области.

Отметим, некоторые местные СМИ предполагают, что дело Сергея Чебыкина связано с получением крупного кредита под гарантии правительства региона предприятием-банкротом.

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