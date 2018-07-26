Арестован бывший вице-губернатор Курганской области

Курган, , 15:16 — REGNUM Бывший директор департамента экономического развития Курганской области Зауралья Сергей Чебыкин по решению суда 26 июля 2018 года заключён под домашний арест. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Курганского городского суда.

Мера пресечения определена до 23 сентября. Сергею Чебыкину отныне запрещено выходить за пределы места проживания, использовать средства связи и интернет.

Напомним, 24 июля в кабинетах правительства Курганской области прошли обыски. По версии местных СМИ, правоохранителей интересовала документация, связанная с госконтрактами. В этот же день пресс-служба губернатора Зауралья сообщила об отставке Сергея Чебыкина с поста директора департамента экономического развития Курганской области.

Отметим, некоторые местные СМИ предполагают, что дело Сергея Чебыкина связано с получением крупного кредита под гарантии правительства региона предприятием-банкротом.

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