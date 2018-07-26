Более 130 мигрантов ранены на границе Марокко с испанским анклавом

Сеута, Испания, , 15:11 — REGNUM При попытке прорваться через границу Марокко с испанским анклавом Сеута пострадали 132 мигранта. Об этом 26 июля сообщает испанский Красный крест.

На штурм рва и заградительной стены с колючей проволокой отправились 592 человека. Травмы одиннадцати из них оказались столь серьезны, что потребовали госпитализации.

Попытка прорыва сопровождалась столкновениями с полицейскими — 22 правоохранителя получили ранения, четверо оказались в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, штурм приграничной Сеутской стены между Марокко и территорией Испании стал самым крупным за последние месяцы. Нелегалы взяли с собой ножницы для резки металла, негашеную известь и самодельные огнеметы.

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