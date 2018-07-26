Четверг, 26 Июля 2018 года
17:12:52 МСК

Более 130 мигрантов ранены на границе Марокко с испанским анклавом

Происшествия

Также пострадали десятки испанских полицейских

Более 130 мигрантов ранены на границе Марокко с испанским анклавом
CarlottaSilvestrini
Колючая проволока

Сеута, Испания, 26 июля 2018, 15:11 — REGNUM  При попытке прорваться через границу Марокко с испанским анклавом Сеута пострадали 132 мигранта. Об этом 26 июля сообщает испанский Красный крест.

На штурм рва и заградительной стены с колючей проволокой отправились 592 человека. Травмы одиннадцати из них оказались столь серьезны, что потребовали госпитализации.

Попытка прорыва сопровождалась столкновениями с полицейскими — 22 правоохранителя получили ранения, четверо оказались в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, штурм приграничной Сеутской стены между Марокко и территорией Испании стал самым крупным за последние месяцы. Нелегалы взяли с собой ножницы для резки металла, негашеную известь и самодельные огнеметы.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотни вооруженных нелегалов прорвались через границу Испании

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграционный кризис в Европе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить