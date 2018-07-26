Драка с полицейским в ресторане Подмосковья обернулась уголовным делом

Павловский Посад, Московская область, , 15:09 — REGNUM В Московской области начато расследование драки в ресторане. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, уголовное дело, возбуждённое по ч. 1 ст. 111 УК РФ — «Причинение телесных повреждений», принято к производству следователями следственного отдела по Павловскому Посаду.

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Инцидент произошёл ночь с 20 на 21 июля 2018 года. Потасовка между посетителями одного из ресторанов города переросла в драку. Уже в ходе расследования уголовного дела стало известно, что конфликт произошел между сотрудником полиции и группой гражданских лиц.

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Без пострадавших не обошлось. В настоящее время полицейский находится в больнице с сотрясением головного мозга и ушибами головы, а его оппонент в коме.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года конфликт, который закончился рукоприкладством, произошёл между сотрудницей кафе в Коломне, работавшей барменом, и посетителем заведения. В ходе потасовки женщина нанесла клиенту не менее пяти ударов кулаком в область лица и головы. От полученных ударов мужчина упал и ударился головой о кафель. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. В отношении женщины возбуждено уголовное дело об убийстве по неосторожности.

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