Росавиация проводит проверку по факту ЧП в чебоксарском аэропорту

Чебоксары, , 15:06 — REGNUM Чебоксарский аэропорт, где накануне совершил внештатную посадку четырехместный самолет и произошла задержка рейсов, работает в штатном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в минтрансе Чувашии.

По данным ведомства, вечером 25 июля в аэропорту Чебоксар совершил внештатную посадку во время проведения учебных полетов маломоторный четырехместный самолет Diamond DA42 Ульяновского института гражданской авиации. Службами аэропорта работы по освобождению взлетно-посадочной полосы. Затем был принят самолет «Москва — Чебоксары», который ожидал разрешение на посадку в воздухе.

«В результате чего произошла задержка рейсов. Вылет самолета авиакомпании «Победа», авиарейс Чебоксары — Москва был задержан на 57 минут. Вылет самолета авиакомпании «Нордвинд» по маршруту Чебоксары — Симферополь был задержан на 1 час 40 минут», — говорят в министерстве.

По факту случившегося ведется проверка специалистами Росавиации.

«Все рейсы выполняются в штатном режиме», — отмечают в министерства транспорта.

Напомним, ранее ЧП в аэропорту Чебоксар произошло 22 августа 2017 года. Как сообщало ИА REGNUM, совершил аварийную посадку легкомоторный самолет, пострадавших нет. Ранее ЧП произошло 5 августа: вылетевший борт авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший до Анталии, спустя 10 минут из-за технической неисправности (не сработала герметизация кабины пилота) некоторое время кружил над городом, а затем приземлился обратно. Пострадавших нет. В ноябре 2016 года Boeing-737 рейса «Москва — Чебоксары» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы из-за оледенения лётного поля.