СКР ведет проверку по факту тяжелых травм юноши на скалодроме в Петербурге

Санкт-Петербург, , 14:50 — REGNUM Молодой человек сорвался с высоты семи метров на одном из скалодромов Петербурга. Юноша получил тяжелые травмы и оказался в реанимации. К выяснению обстоятельств ЧП подключились следственные органы.

Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, не достигший совершеннолетия парень 2000 года рождения был доставлен в больницу в тяжелом состоянии вечером 26 июля со скалодрома в одном из экстрим-парков Фрунзенского района.

Органы СКР начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — подчеркнули в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как уточнили 26 июля в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, при падении с высоты юноша получил серьезные травмы, в том числе открытые переломы костей.

«Сейчас пострадавший находится в реанимации, в стабильно тяжелом состоянии, однако угрозы его жизни уже нет. Он пришел в сознание, отвечает на вопросы», — сказали в аппарате детского омбудсмена.

Ранее сообщалось, что на территории одного из ТРЦ на северо-западе Петербурга за последние несколько лет произошел ряд происшествий с несовершеннолетними, в результате которых дети получили тяжкие повреждения в аквапарке, батутном парке и на скалодроме.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября 2016 года школьник 16 лет упал с высоты около семи метров на аттракционе «Скалодром» в Приморском районе Петербурга. С различными повреждениями, в том числе переломом позвоночника, ноги, сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело, о результатах расследования не сообщалось.

Добавим, что ЧП на опасных аттракционах нередко приводят к гибели и травмированию людей. Ранее в Петербурге большой общественный резонанс вызывали трагические случаи утопления в аквапарках. Один из таких парков после того, как там едва не утонул ребенок, был закрыт.

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