В Белоруссии семья с двумя детьми погибла в ДТП

Брест, Белоруссия, , 14:34 — REGNUM Супруги и двое их детей стали жертвами ДТП в Брестской области Белоруссии. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Авария произошла утром в Каменецком районе области. Грузовик МАЗ столкнулся с микроавтобусом Renault, за рулем которого находился житель Бреста 1986 года рождения. Мужчина вез в салоне жену и сыновей 2013 и 2015 годов рождения.

Женщина и старший ребенок погибли на месте, водитель и его младший сын скончались позже, когда медики пытались их спасти. Водитель грузовика не пострадал.

Отмечается, что один ребенок находился в детском кресле, второго мать, пристегнутая ремнем безопасности, держала на руках. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой гибель людей.

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