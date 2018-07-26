Четверг, 26 Июля 2018 года
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20 гектаров леса охвачено огнем в провинции Северная Суматра

Происшествия

Более 20 гектаров леса охвачено огнем в районе озера Тоба

20 гектаров леса охвачено огнем в провинции Северная Суматра
Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Медан, Индонезия, 26 июля 2018, 14:25 — REGNUM  Более 20 гектаров леса охвачено огнем в районе озера Тоба, провинции Северная Суматра, сообщает Antaranews.

Руководитель Регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Северной Суматры Гербет Пасарибу заявил в четверг, 26 июля, что пожар охватил лесную зону в Кечаматан Тампахан.

Возгорание произошло в среду, 25 июля, примерно в 23:00 по местному времени. В настоящее время на месте инцидента работают пожарные и полиция.

«Причина возгорания — работа полиции, мы просто сосредоточимся на тушении», — отметил Гербет Пасарибу.

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Лесные пожары
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