20 гектаров леса охвачено огнем в провинции Северная Суматра

Медан, Индонезия, , 14:25 — REGNUM Более 20 гектаров леса охвачено огнем в районе озера Тоба, провинции Северная Суматра, сообщает Antaranews.

Руководитель Регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Северной Суматры Гербет Пасарибу заявил в четверг, 26 июля, что пожар охватил лесную зону в Кечаматан Тампахан.

Возгорание произошло в среду, 25 июля, примерно в 23:00 по местному времени. В настоящее время на месте инцидента работают пожарные и полиция.

«Причина возгорания — работа полиции, мы просто сосредоточимся на тушении», — отметил Гербет Пасарибу.