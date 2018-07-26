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В Серпухове уволили полицейских, проигнорировавших сообщение о педофиле

Происшествия

Начальник управления будет уволен после отпуска

Серпухов, Московская область, 26 июля 2018, 14:14 — REGNUM  Четверо сотрудников МУ МВД России «Серпуховское» уволены с занимаемых должностей из-за ненадлежащего контроля за деятельностью подчиненных, которые проигнорировали сообщение о педофиле в городе, сообщает 26 июля пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

«Начальник МУ МВД России «Серпуховское» будет уволен из органов внутренних дел по выходу из отпуска», — сообщила руководитель пресс-службы регионального ведомства Татьяна Петрова.

Напомним, 22 июля в Серпухове пропала пятилетняя девочка. Найти живым ребенка не удалось — ее тело обнаружили в спортивной сумке. Позднее был задержан подозреваемый в совершении убийства — местный житель Александр Сёмин.

Выяснилось, что в отношении него уже поступала жалоба участковому, однако тот вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, таким образом подозреваемый продолжал действовать безнаказанно более года.

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