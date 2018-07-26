В Серпухове наказали полицеских, упустивших «подозрительного мужчину»

Красногорск, , 14:55 — REGNUM Руководители МУ МВД России «Серпуховское» были привлечены к дисциплинарной ответственности в связи с ненадлежащем контролем за деятельностью подчинённых сотрудников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службы ГУ МВД России по Московской области 26 июля.

Читайте также: Данные о жалобах на возможного убийцу девочки в Серпухове проверит полиция

По результатам проведённой проверки, приказом начальника подмосковного ГУ МВД России за ненадлежащий контроль за деятельностью подчинённых сотрудников из органов внутренних дел были уволены заместитель начальника МУ МВД России «Серпуховское», начальник отделения охраны общественного порядка МУ МВД, а также двое сотрудников, исполнявших обязанности по должностям заместителя начальника и начальника ОУУПиПДН МУ МВД России «Серпуховское» в период рассмотрения обращения о подозрительном мужчине на детской площадке.

Напомним, тело пятилетней девочки, находящееся в спортивной сумке, было обнаружено возле железнодорожного полотна подмосковного города Серпухов. Обстоятельства произошедшего выясняются, в настоящий момент задержан подозреваемый 1990 года рождения.

«Также к строгой дисциплинарной ответственности в виде неполного служебного соответствия привлечён начальник УУУПиПДН ГУ МВД России по Московской области. Кроме того, начальник МУ МВД России «Серпуховское» будет уволен из органов внутренних дел по выходу из отпуска», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый в убийстве пятилетней девочки в подмосковном городе Серпухов проходил стажировку в одном из территориальных пунктов милиции отдела милиции Серпуховского района с декабря 2008 года по май 2009 года. Однако испытательный срок он не прошёл и на службу в органы внутренних дел принят не был.

Читайте подробнее: Подозреваемый в убийстве девочки стажировался в отделе милиции Серпухова