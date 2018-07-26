СКР: Аслану Яндиеву предъявлено обвинение в совершении шести терактов

Владикавказ, , 13:58 — REGNUM Аслана Яндиева этапировали из Москвы во Владикавказ. Члену банды Шамиля Басаева предъявлено обвинение по пяти статьям УК РФ. Его обвиняют в совершении шести террористических актов, бандитизме, незаконном обороте оружия и боеприпасов, четырех покушениях на убийство двух или более лиц и убийствах двух или более лиц, сообщили ИА REGNUM 26 июля в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Все эти преступления были совершены на территории Северной Осетии. Яндиев скрывался от следствия более 10 лет. Он был объявлен в международный розыск. В 2011 году его задержали в Словакии. Выдача Яндиева в руки правоохранительных органов России состоялась лишь я июле 2018 года.

Ранее были установлены пять остальных членов банды. Трое из них были осуждены за совершение указанных преступлений и приговорены к длительным срокам заключения, двое убиты.

Как сообщало ИА REGNUM, Яндиеву заочно было предъявлено обвинение и установлена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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