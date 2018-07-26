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В Луганской области произошла авария на водопроводе

Происшествия

Жители Луганска остались без воды

Киев, 26 июля 2018, 13:34 — REGNUM  В Луганской области на Петровской насосной станции произошла авария, сообщает 26 июля «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, авария произошла на Петровском водоводе диаметром 900 мм. В результате Луганск и частично Славяносербский район Луганской Народной Республики (ЛНР) остались без водоснабжения.

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Напомним, ЛНР получает воду с Украины из двух источников: с Западной фильтровальной станции и Петровского водозабора. При этом ЛНР почти полностью обеспечивает себя водой: 84% водоснабжения идут из внутренних источников. В среднем ежесуточно в ЛНР добывают 280 тыс. кубометров воды, с Украины же поставляется около 50 тыс. кубометров воды.

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Проблемы ЖКХ Украины
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