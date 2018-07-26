Салехард, , 13:04 — REGNUM На Ямале мать утонувшей девочки обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Основанием для возбуждения дела стали результаты процессуальной проверки. Следователи установили, что днём 15 июля 2018 года две семьи из поселка Пурпе вместе со своими малолетними детьми отдыхали на берегу реки Пяку-Пур. Часть компании перешла ешили реку вброд успешно. Осталось переправиться женщине с двухлетней дочерью.

Предстояло пройти по воде не менее 147 метров от берега. Посадив ребенка на плечи подозреваемая, не зная рельефа дна и не учитывая высокую скорость течения реки, оступилась на середине пути и вместе с малолетней дочерью попала в размытую течением яму, глубина которой составила не менее пяти метров.

На помощь бросились мужчины — отец девочки и друг семьи. Один из них перехватил ребенка, но тут же упустил. Тело ребенка из реки доставали спасатели.

Экспертиза установила, что компания на момент инцидента была трезва, в то же время мать ребёнка повела себя неосмотрительно. Следствие продолжает собирать свидетельства и доказательную базу по факту смерти девочки.