Во Вьетнаме разбился истребитель Су-22

Ханой, , 12:54 — REGNUM Истребитель Су-22 потерпел крушение на севере Вьетнама. Оба пилота погибли, сообщает 26 июля Vietnam.net.

Самолет принадлежал вьетнамским ВВС и выполнял тренировочный полет. Катастрофа произошла в провинции Нгеан, в холмистой местности.

На борту самолета находились два подполковника ВВС, выжить им не удалось. К месту падения боевой машины отправились спасатели, однако поисковой операции препятствуют сильные дожди.

Причина крушения самолета пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в Парагвае потеряли самолет с членами правительства, включая министра сельского хозяйства Луиса Гнейтиса. Позже борт обнаружили неподалеку от границы с Аргентиной — он совершил вынужденную посадку. Никто из находившихся на борту не пострадал.

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