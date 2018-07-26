Солдат ВСУ пытался совершить суицид возле министерства обороны Украины

Киев, , 12:45 — REGNUM Украинский военнослужащий попытался покончить с собой возле здания министерства обороны Украины в знак протеста против своего увольнения из армии, сообщает 26 июля «112 Украина».

Согласно сообщению, солдат служил в одном из подразделений сил специальных операций ВСУ. Он и его товарищи во время службы вступили в конфликт с командованием, в результате чего их всех уволили по разным болезням. Суд также отказал военным в восстановлении. В результате протестной акции военнослужащий остался жив, врачи оказали ему медицинскую помощь.

В министерстве обороны Украины заявили, что военнослужащего уволили по закону и никаких претензий он предъявлять не должен.

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Напомним, ранее лидер украинской партии «Союз левых сил» Василий Вольга заявил, что в украинской армии растет число самоубийств из-за неадекватных действий правительства.

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