Челябинец на материнских капиталах обездолил ПФР на 13 млн рублей

Курган, , 12:33 — REGNUM В Курганской области осуждён за мошенничество челябинец, который ссужал деньги под средства материнского капитала. Злоумышленник приговорён к четырём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

В суде установлено, что челябинец с 2010 года по 2013 год размещал в средствах массовой информации объявления о выдаче под материнский капитал денежных средств. Обратившиеся к нему курганцы заключали фиктивные сделки по получению займа в подконтрольных ему фирмах на приобретение жилого помещения. Затем шла якобы купля-продажа жилья с оформлением документов. Затем данное жильё так же фиктивно продавалось, а обладатели сертификатов материнского капитала получали лишь часть денег.

Таким способом было обмануто свыше 60 потерпевших, проживающих на территории Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. Пенсионному фонду Российской Федерации, через который шли выплаты на приобретения жилья по сертификату материнского капитала, причинен ущерб в размере более 13 млн рублей.

Отметим, что вышеуказанная схема мошенничества с материнским капиталом не нова и таким образом на удочку нечистоплотных дельцов граждане России попадаются не первый год.

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