Воронежский облсуд эвакуировали из-за угрозы взрыва

Воронеж, , 12:19 — REGNUM Воронежские оперативные службы проверяют сообщение о минировании здания Воронежского областного суда. Об этом сообщили в региональном управлении МВД 26 июля.

По информации РИА «Воронеж», письмо с сообщением о минировании здания пришло на почту областного суда рано утром. В начале рабочего дня его обнаружили сотрудники, которые и сообщили в экстренные службы.

Здание эвакуировано, на месте работают сотрудники полиции, территория обследуется специалистами-кинологами.

Как напоминает ИА REGNUM, осенью-зимой 2017 года Воронеж, как и многие другие регионы РФ накрыла целая волна сообщений об угрозах взрыва. «Минировали» торговые центры, кинотеатры.