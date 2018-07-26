Забайкальский потоп не пощадил ни живых, ни мёртвых

Чита, , 12:19 — REGNUM Удручающую картину увидели жители Читы, посетившие городское кладбище после наводнения. Судя по фотографиям очевидцев, которые опубликованы на сайте «Заб.ру», стихия не пощадила последнее пристанище похороненных на нём людей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

О плачевном состоянии кладбища свидетельствуют размытые и занесённые песком могилы, покосившиеся памятники, упавшие деревья и огромное количество мусора.

«Очень много замытых могил. Особенно по низу, торчат из песка только памятники. Песчаные дороги — это просто овраги. Проехать можно только по асфальтированным аллеям, дальше — только пешком. Есть заваленные памятники, лавочки снесенные», — поясняет один из очевидцев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье началось в ночь на 8 июля, но в Читу большая вода пришла в ночь на 10 июля. Пострадавшие говорят, что не получали уведомлений о возможном бедствии и поэтому не успели подготовиться. Всего за 19 дней в регионе подтопило порядка 800 домов и приусадебных участков, а пострадавшими стали более шести тысяч человек.