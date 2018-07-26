В Оренбуржье выявлены запрещённые банковские операции на 15 млн

Оренбург, , 12:41 — REGNUM В Оренбургской области задержана группа, осуществлявшая незаконную банковскую деятельность. Доход от нелегальной деятельности оценивается в 15 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Её санкция предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

По данным силовиков, в 2016—2017 годах физические лица оказывали услуги по обналичиванию денежных средств, при этом незаконно извлекая доход от суммы обналиченных денежных средств в особо крупном размере.

При задержании нелегальных банкиров пришлось прибегнуть к силовой поддержке бойцов спецподразделений Росгвардии. В одной крватире пришлось выпиливать дверь, поскольку подозреваемый в преступлении гражданин не желал пускать в жилище правоохранителей. В квартире обнаружили банковские флешки-ключи, множество печатей несуществующих фирм и компьютер, с помощью которого осуществлялись финансовые махинации.

Злоумышленники работали как с фирмами, так и физлицами. Сейчас всех заказчиков устанавливают. По данным правоохранительных органов, фигуранты уголовного дела изготавливали поддельные платёжные поручения, помощью которых обналичивали денежные средства, полученные безналичным путём от заказчиков. Оговоренный процент денежной суммы оставляли себе.

На данный момент задержаны три человека в возрасте от 31 года до 47 лет. В рамках расследования проведено более 30 обысков, изъята документация, ключи к банковским счетам, печати, банковские карты, компьютеры. Устанавливается имущество, которые фигуранты успели купить на нелегально полученный доход, а также иные участники преступления.