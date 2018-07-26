В воронежском отделе полиции №4 началась служебная проверка

Воронеж, , 11:41 — REGNUM Руководство ГУ МВД по Воронежской области назначило служебную проверку по факту сообщений о применении насилия в отношении двух студентов в городском отделе полиции №4, передает 26 июля пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

«Для объективного изучения фактов возможного превышения полицейскими должностных полномочий, руководство ГУ МВД по Воронежской области назначило служебную проверку», — отметили в ведомстве.

Напомним, о возможном применении пыток в полиции ранее сообщили двое студентов. По их словам, они явились в отдел в Коминтерновском районе города, после чего у них забрали паспорта и начали избивать, требуя признаться в краже мобильного телефона. В свою очередь адвокат одного из студентов Сергей Локтев пояснил, что факт насилия был подтвержден заключением судмедэксперта.

В пресс-службе МВД пояснили, что в случае подтверждения факта издевательств сотрудники не только будут уволены из правоохранительных органов, но и понесут ответственность в соответствии с законодательством РФ.