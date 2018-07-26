Туриста с переломом ноги спасли в горах Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 11:20 — REGNUM Туриста, который повредил ногу, спасли в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.

ЧП произошло на горе Эльбрус.

«Пострадавшего с переломом ноги транспортировали в с.п.Верхний Баксан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что члены туристической группы на личном автотранспорте отвезли в Ставропольский край пострадавшего, который отказался от госпитализации в Кабардино-Балкарии.

В настоящее время уточняются подробности происшествия.

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