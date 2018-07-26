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Талибы* совершили теракт в столице Афганистана: есть погибшие

Происшествия

«Талибан»* – Организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 26 июля 2018, 10:45 — REGNUM  Боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили террористический акт в столице Афганистана Кабуле, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает 26 июля Anadolu.

В результате нападения, помимо погибших, ранения получили пять сотрудников правоохранительных органов, оказавших сопротивление террористу-смертнику.

Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за данное преступление. Террористы заявили об убийстве десятков сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведет борьбу с правительством Афганистана на протяжении многих лет. Их целью является создание государства, основанного на законах шариата.

Читайте ранее в этом сюжете: Теракт в Пакистане: есть погибшие

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