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В Москве за незаконный оборот оружия арестован гражданин Украины

Происшествия

Он останется под стражей до 11 сентября

Москва, 26 июля 2018, 10:42 — REGNUM  Гражданин Украины, обвиняемый в незаконном обороте оружия, помещен под стражу в Москве. Такое решение принял Лефортовский суд столицы.

Сергею Б. предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия, совершенном организованной группой (часть 3 статьи 222 УК РФ), говорится в материалах суда. Украинский гражданин останется под арестом до 11 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее силовики обезвредили межрегиональную преступную группу, организовавшую канал поставки оружия из Евросоюза в Россию. Участниками группы оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля.

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Незаконный оборот оружия и борьба с ним
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