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Обвинение предъявлено: бывшего замгубернатора Зауралья могут арестовать

Происшествия

Он подозревается в превышении полномочий

Курган, 26 июля 2018, 10:36 — REGNUM  Курганский городской суд 26 июля рассмотрит ходатайство регионального УФСБ РФ об избрании в отношении бывшего вице-губернатора Сергея Чебыкина меры пресечения. Бывший вице-губернатор Зауралья обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Напомним, 24 июля в кабинетах департамента экономического развития Курганской области прошли обыски. Ситуацию официальные источники до сих пор отказываются комментировать. Однако в местную прессу просочилась инсайдерская информация, что силовиков интересовала документация, связанная с госконтрактами.

В этот же день стало известно об отставке Сергея Чебыкина с поста директора департамента экономического развития Курганской области.

Источники Znak.com сообщают, что незадолго до банкротства ООО «Каргапольский завод нефрасов» предприятие получило крупный кредит, якобы с помощью гарантий от регионального правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Обыски в Зауралье: вице-губернатор подал в отставку

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