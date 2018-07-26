ВСУ три раза нарушили «хлебное» перемирие в ДНР

Донецк, , 10:21 — REGNUM ВСУ три раза обстреливали населенные пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР) в течение суток 25 июля, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские войска стреляли на горловском и донецком направлениях, применяя минометы калибра 120 мм и 82 мм, зенитные установки и гранатометы. Под обстрелом оказались населенные пункты Гольмовский и Спартак. В Гольмовском повреждения получили четыре здания.

Сутками ранее ВСУ шесть раз обстреляли ДНР, повредив два здания в Коминтерново.

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Напомним, ежедневно украинские каратели обстреливают территории Донецкой и Луганской Народных Республик, разрушая инфраструктуру городов и сел и раня мирных жителей.

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