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В Крыму задержали туриста на плоту, который собирался в Гималаи

Происшествия

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Симферополь, 26 июля 2018, 10:09 — REGNUM  Украинский турист-экстремал был задержан пограничниками в Крыму за незаконное пересечение границы. Он попытался переплыть залив Сиваш на самодельном плоту, а в будущем намеревался отправиться в Гималаи, передает 26 июля ИА Крыминформ со ссылкой на республиканское Пограничное управление ФСБ.

«Конечной целью маршрута должен стать подъём на вершину Эвереста», — пояснили в погрануправлении.

Из сообщения следует, что у задержанного имелся паспорт гражданина РФ. Документ был получен им в одном из сибирских городов по программе оказания содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. За нарушение режима государственной границы туриста оштрафовали.

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Незаконное пересечение государственной границы
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