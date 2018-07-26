В Хабаровск доставлен 5-летний мальчик, жестоко избитый детьми в ЕАО

Биробиджан, , 10:07 — REGNUM Пятилетний мальчик, обнаруженный в Биробиджане с серьезными травмами головы, доставлен в одну из больниц Хабаровска. Сообщение об этом опубликовано 26 июля на портале правительства ЕАО.

Ребенка сопровождала бригада медиков. Мальчик находится в состоянии комы.

Ранее региональный Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». Мальчик был найден днем 23 июля в районе дамбы в Биробиджане и экстренно госпитализирован.

По версии следствия, ребенка жестоко избили другие дети. Расследование уголовного дела продолжается.

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