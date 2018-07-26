Четыре человека погибли в аварии с пассажирской «Газелью» на Кубани

р-н Крымский, Краснодарский край, , 09:45 — REGNUM В Краснодарском крае дорожно-транспортное происшествие унесло жизни четырёх человек. Авария произошла рано утром 26 июля в Крымском районе.

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На 13-м км трассы Крымск — Джигинка столкнулись легковой автомобиль BMW и пассажирская «Газель». Четыре человека скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Ещё пять человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Еще семерым пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

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По чьей вине произошла авария, не уточняется. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции, которые работают на месте ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале недели в Краснодарском крае в дорожную переделку попал автобус. Авария произошла 22 июля на федеральной дороге М4 «Дон» возле населённого пункта Весёлая Жизнь. В результате столкновения легкового и грузового автомобилей с припаркованным на обочине рейсовым автобусом пострадали четыре человека, двое из них погибли.

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