Неизвестный избил мужчину в метро Москвы

Москва, , 09:39 — REGNUM В Москве в метро неизвестный жестоко избил мужчину. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

ЧП произошло в поезде на станции метро «Домодедовская».

По данным полиции, мужчина, которому нанес побои неизвестный, самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Читайте также: В Татарии проводят проверку после смерти избитого подростками мужчины

А также: СКР расследует снятое на видео избиение подростка в Ленобласти