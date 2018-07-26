Неизвестный избил мужчину в метро Москвы

Москва, 26 июля 2018, 09:39 — REGNUM В Москве в метро неизвестный жестоко избил мужчину. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
ЧП произошло в поезде на станции метро «Домодедовская».
По данным полиции, мужчина, которому нанес побои неизвестный, самостоятельно обратился в медицинское учреждение.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Читайте также: В Татарии проводят проверку после смерти избитого подростками мужчины
А также: СКР расследует снятое на видео избиение подростка в Ленобласти