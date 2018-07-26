Четверг, 26 Июля 2018 года
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Неизвестный избил мужчину в метро Москвы

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Москва, 26 июля 2018, 09:39 — REGNUM  В Москве в метро неизвестный жестоко избил мужчину. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

ЧП произошло в поезде на станции метро «Домодедовская».

По данным полиции, мужчина, которому нанес побои неизвестный, самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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ЧП в метрополитене
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