Четверг, 26 Июля 2018 года
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Самолет парагвайского министра обнаружен в глуши на юге страны

Происшествия

Причина незапланированной посадки не сообщается

Самолет парагвайского министра обнаружен в глуши на юге страны
Иллюстрация: Otvet1.ru
Осмотр самолета

Айолас, Парагвай, 26 июля 2018, 09:42 — REGNUM  Самолет с членами правительственной делегации Парагвая был обнаружен в небольшом населенном пункте Ябебири на юге страны у границы с Аргентиной, сообщает местный информационный портал Misiones Online.

Самолет, перевозивший министра сельского хозяйства Парагвая Луиса Гнейтиса и его коллег, совершил посадку на территории военной части в 32 км от места вылета. Эту информацию подтвердил мэр Ябебири. Отмечается, что все пассажиры здоровы, но причина незапланированной посадки не сообщается.

В этом месте отсутствует телефонный сигнал и затруднена коммуникация с крупными населенными пунктами. Как сообщало ИА REGNUM, после пропажи связи с пассажирами самолета по тревоге на поиск воздушного судна были брошены спасатели, полиция и гражданская авиация.

Читайте ранее в этом сюжете: В Парагвае исчез самолет с членами правительства на борту

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