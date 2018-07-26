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СМИ: ФСБ проводит обыск у врио министра труда Дагестана

Происшествия

Спецмероприятия связаны с расследованием дела о финансовых нарушениях на 700 млн рублей, пишут местные СМИ

Махачкала, 26 июля 2018, 09:34 — REGNUM  К временно исполняющему обязанности министра труда и социального развития Дагестана Расулу Ибрагимову пришли с обысками. С утра 26 июля специальные следственные мероприятия проводят сотрудники центрального аппарата ФСБ при поддержке бойцов УФСБ по Дагестану, пишет «Черновик».

По данным издания, обыск связан с расследованием уголовного дела о финансовых нарушениях на сумму более 700 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала антикоррупционной кампании в Дагестане были уволены уже более 200 чиновников региона, которых уличили в нарушении антикоррупционного законодательства. Ряд из них, в том числе бывший премьер-министр Абдусамад Гамидов, находятся под арестом. Среди тех, в отношении кого заведены уголовные дела, также экс-министр строительства Дагестана Ибрагим Казибеков, экс-министр образования Шахабас Шахов, бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев.

Вчера, 25 июля, был задержан заместитель мэра Махачкалы — начальник управления архитектуры и градостроительства Курбан Курбанов. По данным источника в правоохранительных органах, его задержание проведено в рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого является экс-мэр Махачкалы Муса Мусаев.

По словам врио главы Дагестана Владимира Васильева, антикоррупционные мероприятия в республике продолжатся.

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Обыски и задержания в правительстве Дагестана
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