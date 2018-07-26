Четверг, 26 Июля 2018 года
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Потоп в Забайкалье: на дороге к спорткомплексу образовался провал

Происшествия

Земляное полотно обрушилось из-за переувлажнения почвы

Потоп в Забайкалье: на дороге к спорткомплексу образовался провал
Иллюстрация: Министерство территориального развития Забайкальского края
Дорогу на СК Высокогорье закрыли из-за обрушения

Чита, 26 июля 2018, 09:16 — REGNUM  После наводнения в Забайкалье продолжают разрушаться дороги. Вслед за участком федеральной трассы «Амур» под Читой, где накануне сошёл сель, а сегодня, 26 июля, произошло затопление грунтовыми водами, разрушилась дорога, ведущая к спортивному комплексу «Высокогорье». Из-за переувлажнения почвы земляное полотно рухнуло, и на месте дороги образовался провал.

В региональном министерстве территориального развития проинформировали, что проезд по дороге сейчас полностью закрыт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье началось 8 июля после месяца проливных дождей: реки вышли из берегов и подтопили сотни домов и приусадебных участков. С 21 июля дожди возобновились, а вместе с непогодой в крае вновь начались подтопления и обрушения.

Стихия уничтожила десятки мостов и более сотни километров дорог. Пострадавшими стали более шести тысяч человек. В регионе введён режим ЧС.

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Наводнение в Забайкалье – 2018
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