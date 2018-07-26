Число жертв извержения вулкана Фуэго достигло 147 человек

Гватемала, , 09:13 — REGNUM Список погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличился до 147 человек, сообщает агентство Prensa Latina 26 июля.

Власти Гватемалы пересмотрели данные о погибших и пропавших без вести во время бедствия. В настоящее время пропавшими числятся 276 человек. 2800 местных жителей, лишившихся крова, остаются во временных приютах.

Как сообщало ИА REGNUM, самое мощное за последние 30 лет извержение вулкана в Гватемале произошло 3 июня. Лавой были полностью уничтожены три деревни, располагавшиеся у его подножия.

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