В Волынской области разоблачили чиновника-взяточника

Киев, , 09:03 — REGNUM Начальник одного из отделов управления государственной архитектурно-строительной инспекции в Волынской области был пойман на получении взятки, сообщает 26 июля «Укринформ».

Согласно сообщению, областная прокуратура и служба безопасности Украины (СБУ) провели операцию по задержанию чиновника и его сообщника, которые получили взятку в размере 4 тыс. гривен ($150). Преступники вымогали взятки, взамен предоставляя разрешения на строительство.

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Напомним, борьба с коррупцией на Украине имеет специфический характер. Так, ранее специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное дело против одного из депутатов Верховной рады, подозреваемого в мошеннических схемах. Также САП прекратила уголовное преследование сына главы МВД Украины Александра Авакова, который тоже подозревался в финансовых махинациях при продаже рюкзаков украинской полиции.

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