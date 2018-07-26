В Роскосмосе подтвердили: гендиректор НПО им. Лавочкина задержан

Москва, , 08:57 — REGNUM Задержание гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского подтвердили в пресс-службе Роскосмоса. Об этом 26 июля сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В отношении Лемешевского возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, речь идет о хищении 330 млн рублей посредством оплаты фиктивно оказанных услуг.

Фигурантом дела также является глава дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова.

Как сообщало ИА REGNUM, Лемешевский в настоящее время находится в отпуске. В Роскосмосе 2 августа ожидают его отставки.

Читайте ранее в этом сюжете: В отношении главы НПО им. Лавочкина возбуждено дело