В Парагвае исчез самолет с членами правительства на борту

Айолас, Парагвай, , 08:50 — REGNUM В Парагвае разыскивают самолет с членами правительственной делегации на борту, пишет газета La Nación.

Небольшой пассажирский самолет перестал выходить на связь после вылета из аэропорта города Айолас. Самолет, на борту которого находится министр сельского хозяйства Луис Гнейтис и его коллеги, направлялся в столицу Парагвая Асунсьон.

Последний раз связь с находившимися на борту людьми была установлена 25 июля в 18:30 по местному времени (26 июля в 1:30 по московскому).

Граждаская авиация и спасательные службы используют все ресурсы для поиска пропавшего самолета. Полиция направилась в район, где, предположительно, он мог упасть.

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