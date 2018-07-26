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В Киеве обрушился путепровод

Происшествия

Из-за этого образовалась длинная пробка

Киев, 26 июля 2018, 08:44 — REGNUM  В Киеве обрушился путепровод в Подольском районе, сообщает 26 июля «Укринформ».

Согласно сообщению, часть путепровода буквально провалилась вниз. К счастью, разрушение произошло ближе к основанию моста, поэтому под путепроводом никто не пострадал. В результате разрушения образовалась сквозная яма шириной в три дорожные полосы и длиной около двух метров. Отмечается, что причиной разрушения могли послужить затяжные дожди. На дороге в направлении путепровода образовалась длинная пробка.

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Напомним, ранее в Ивано-Франковске обвалился бетонный мост, соединяющий два села через реку Буг. Мост разрушился посередине, из-за чего дорога ушла вниз, к разлому. Мост был построен в 1960-х годах, а капитальный ремонт моста проводили в 2009—2010 годах.

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Обрушения мостов
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