Не пускали гулять: в Москве школьница прыгнула с третьего этажа

Москва, 26 июля 2018, 08:41 — REGNUM В Москве девочка-подросток попала в больницу после падения с высоты третьего этажа. Инцидент произошел после её ссоры с родителями, передает радиостанция «Говорит Москва».
По словам родителей, их возмущали поздние прогулки 14-летней школьницы. 24 июня девочку наказали, не отпустив к друзьям.
После скандала дочь ушла к себе в комнату, а спустя некоторое время родители услышали шум. Как оказалось, обиженная запретом девочка «вышла» на улицу через окно.
Школьница находится в реанимации с тяжелыми травмами. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля в Москве погиб аспирант Московского государственного университета им. Ломоносова. Предположительно, юноша случайно выпал из открытого окна главного корпуса вуза на Воробьевых горах.
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